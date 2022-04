Follonica è ancora bandiera gialla: confermata città amica della bici con tre bike-smile

FOLLONICA – Tornano i tre bike-smile sulla bandiera gialla della Fiab assegnata al Comune di Follonica per l’impegno nella comunicazione e per la capacità di coinvolgere nel progetto i Comuni limitrofi. Anche quest’anno Follonica ha raggiunto l’importante obiettivo conferito all’interno della rete Fiab ComuniCiclabili, l’iniziativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta che comprende ben 117 località lungo tutta la penisola. Questa mattina, in modalità telematica, si è tenuta la cerimonia della consegna delle bandiere.

«Siamo veramente felici per i tre bike-smile ricevuti – commentano il sindaco Andrea Benini e l’assessora alle politiche della mobilità Mirjam Giorgieri – accogliamo questo riconoscimento come una conferma del percorso che abbiamo intrapreso. Proseguiremo con il nostro impegno per portare Follonica ad essere sempre più una città sostenibile dal punto di vista della mobilità».

ComuniCiclabili è un riconoscimento che, attraverso criteri oggettivi e misurabili, identifica il livello di ciclabilità di una città e del suo territorio, valorizzando gli sforzi di quelle amministrazioni che mettono in pratica concrete politiche bike-friendly. La valutazione avviene sulla base di decine di parametri in quattro aree: le infrastrutture urbane, il cicloturismo, la governance e comunicazione e la promozione. Il punteggio attribuito ad ogni comune va da uno a cinque bike-smile ed è indicato sulla bandiera gialla divenuta ormai simbolo di ComuniCiclabili.

Il progetto si prefigge, parallelamente, di guidare e stimolare le amministrazioni nell’agevolare lo sviluppo di una mobilità attiva e la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto in ogni ambito, dagli spostamenti quotidiani al tempo libero, fino alle vacanze.