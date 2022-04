Coronavirus, over 50 non vaccinati: oltre 150mila multe in Toscana

GROSSETO – In arrivo anche agli over50 non vaccinati della Toscana le prime “comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio”. Ad inviarle l’Agenzia delle Entrate – il mittente è il Ministero della Salute – che invita i destinatari a comunicare alla Asl l’eventuale certificazione di differimento o esenzione dell’obbligo vaccinale anti-Covid o di “altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità” entro 10 giorni. In caso contrario, scatterà un “avviso di addebito” della multa di 100 euro da pagare entro 60 giorni.

L’Agenzia delle entrate ha già inviato i primi 600mila avvisi in tutta Italia. Secondo i dati sui non vaccinati over50 della Regione Toscana, sono oltre 155mila gli ultracinquantenni che non hanno ricevuto la vaccinazione anti-Covid nonostante l’obbligo in vigore fino al 15 giugno prossimo.

Il procedimento è appena iniziato. Chi ha ricevuto la lettera potrà inviare, se in possesso, la documentazione di esenzione alla Asl, che la trasmetterà all’Agenzia delle Entrate. Quindi sarà stilata una nuova lista di inadempienti che sarà rimandata al Ministero della Salute che, una volta effettuato il controllo, riapproverà la lista e partiranno le multe.