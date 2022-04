Ad Orbetello via alla derattizzazione. Chi porta a spasso gli animali li tenga a distanza

ORBETELLO – Al via ad Orbetello la derattizzazione di via delle Tamerici a Fonteblanda, all’angolo con via Talamonese, nel tratto adiacente alla carreggiata lato Chiesa.

La derattizzazione è programmata per venerdì 8 aprile nelle prime ore della mattina, e andrà avanti sino a venerdì 15 aprile.

Il comune ha dunque disposto l’interdizione del tratto di via delle Tamerici coinvolto con l’apposizione di transenne.

L’invito del Comune di Orbetello «in via del tutto precauzionale ai proprietari o conduttori di animali domestici è di tenerli a debita distanza dalle aree interdette, per tutto il periodo della durata della validità della presente ordinanza».