Vetrine vestite a Carnevale, oggi le premiazioni: ecco chi ha vinto. TUTTE LE FOTO

FOLLONICA – Con la premiazione dei primi tre classificati si conclude oggi, 6 aprile, la nona edizione del concorso Vetrine vestite a carnevale di Follonica.

E’ la vetrina del negozio di Fiori Bouquet, in via Cassarello “la più bella del Reame Carnevalesco” 2022. E’ stata messa su dalle titolari Silvia Mosca e Alice Totti (per la prima volta in gara), e ha convinto a larga maggioranza la giuria del concorso giunto alla nona edizione. Il simpatico allestimento, a detta delle due organizzatrici, ha voluto: “rappresentare la solidarietà fra tutti i rioni di questo carnevale follonichese ridotto, ma sempre vivo e radicato tra la gente della costa. In particolare con l’esposizione di alcuni simboli quali la maschera del Senzuno, l’albero della vita della 167 Campi al mare e la coccarda giallo nera del Cassarello”.

La giuria composta da Marco Cellini (presidente), Liana Spinicci e Andrea Telesio della Pro Loco, Alessandra Vagelli e Bianca Bellocchio dell’Ufficio Turistico di via Roma, dopo il primo premio al negozio Fiori Bouquet, ha messo in seconda posizione la vetrina Baraka Follonica di via Roma, nel Rione Centro. Sul podio, terza, quella del Caffè Banda del Rione senzunese.

La fondazione Noi del Golfo che offre il primo premio, l’orologio con l’effige di Gigi del Golfo logo del carnevale, ringrazia “tutti i 41 commercianti iscritti alla manifestazione per la passione e competenza messe in atto nell’allestire le proprie vetrine. Per avere mantenuta viva, con un fattivo collegamento, la nostra tradizione più radicata, quella della costruzione e sviluppo della bella, aggregativa e socializzante festa. In periodi come quelli attuali non è stato certo facile mettersi in gioco. Grazie quindi a tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita di questo segno caratteristico della nostra città, qui nell’assise democratica più importante. Grazie a Silvia Mosca e Alice Totti, di Bouquet Fiori nel Rione Cassarello Federico Redini, Genny Brardi e Linda Mistretta Baraka Abbigliamento Donna nel Rione Centro. Alessia e Giacomo Bandini del Caffe Banda nel Rione Senzuno. Sono in massima parte persone intrigate con il carnevale e poi anche direttamente con le strutture rionali, che si sono ricostituite nel 1980”.

“Grazie ai presidenti e ai protagonisti dell’attività volontaria degli otto rioni cittadini – prosegue la fondazione -. Grazie alla Scuola Carnevale e Cartapesta di Piervittorio Cacialli, Franca Segnini, Stefano Barbi, Laura Mosca, Carlo Micheloni. Grazie Osvaldo Saragosa, Fabio Apollinari, Roberto Santini, Paolo Carresi, Douille Roberto Santini, Carlo Bernardeschi, Paolo Buti, Claudio Brunetti del Bundit MUSCART – Museo Solidarietà, Carnevale e Artigianato Tradizionale. Grazie ai colleghi stampa e media: Michele Nannini, Angela D’Errico, Luca Mantiglioni, Guido Fiorini, Francesca Ferri, Daniele Reali, Roberto Lottini, Paolo Agostini, Giorgio Paggetti, Nanni Bencini, Giancarlo Grassi, Domenico Fortunati”.

“Grazie al sindaco Andrea Benini sempre pronto ad ospitare e ad interessarsi a tutto tondo del Carnevale di Follonica”, concludono da Noi del golfo.