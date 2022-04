Trofeo Maremma, quarto posto per il Follonica Racing nella classifica scuderie

FOLLONICA – Buoni risultati per la Follonica Racing al 46esimo Trofeo Maremma, con percorso di tre prove speciali Gavorrano, Tatti e Montieri. Prove che si sono dimostrate molto selettive, che hanno reso la gara difficile ed impegnativa per tutti gli equipaggi.

I due equipaggi della Follonica Racing hanno concluso con i seguenti risultati: in 17esima posizione assoluta il duo Bennati-Neri su Rover MG ZR 105 di classe N1 con la seconda posizione di Gruppo RC6N ed il secondo posto di classe N1; in 25esima posizione assoluta Pellegrini-Grechi su Peugeot 106 in classe A5 con l’ottava di Gruppo RC5N ed il secondo posto di classe A5.

Con questi risultati la Follonica Racing si è classificata al quarto posto nella speciale classifica delle scuderie.

Questo risultato è stato ottenuto grazie alla collaborazione ed al supporto di “OFO – Costruzioni Metalliche, Menaldi Fabio Edilizia, Edilizia Stradale F.lli Conti, Vittoria Assicurazioni – Elle.Gi, Azienda Ovicola Camparelli, Linari Umberto srl ed Immobiliare Fioretti.

La Follonica Racing continuerà il programma sportivo 2022 partecipando alle prossime gare valide per il Trofeo Toscano Rally 2022.