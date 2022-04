FOLLONICA – Confermato in Cassazione l’ergastolo per Raffaele Papa, l’uomo che, a Follonica, colpi e uccise Salvatore De Simone in una sparatoria nella via.

Era il 13 aprile 2018 quando L’uomo, al culmine di una lite in via Matteoti, estrasse una pistola e fece fuoco ferendo anche Massimiliano De Simone, fratello di Salvatore e la farmacista Paola Martinozzi che si era trovata a passare di lì quando la lite, scaturita da un banale gocciolio di acqua da un terrazzo sulla tenda del negozio sottostante, sfociò in una sparatoria.

Oltre all’ergastolo per Raffaele la Cassazione ha anche confermato 20 anni di reclusione per il padre, Antonio Papa.