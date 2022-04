Quattordicesimo al Trofeo Maremma, Maestrini: «Speravo in qualcosa di più ma guardiamo avanti»

SCARLINO – Quattordicesimo posto assoluto per il pilota maremmano Leopoldo Maestrini al 46esimo Trofeo Maremma, in quello che non è stato un weekend facile per Art-Motorsport 2.0. La gara è stata segnata dal meteo mutevole, che ha pesantemente bagnato le prove speciali del primo giorno di gara, situazione che si è ripetuta a tratti nella rimanente porzione di gara. Tutto ciò ha rallentato le performance di Maestrini, alfiere del sodalizio presieduto da Giuseppe Artino e presente con la Volkswagen Polo GTI Rally2 fornita da HK Racing, sulla quale era affiancato per la prima volta da Nicolò Gonella (foto Ferrari).

Il risultato del pilota scarlinese, se da un lato non può soddisfare a pieno, dall’altro lato è stato utile per togliere la ruggine di sei mesi di inattività, ovvero dalla scorsa edizione del Trofeo Maremma, disputato ad ottobre, riprendere il ritmo gara e trovare il feeling sia con il nuovo navigatore sia con la nuova squadra, preparando così al meglio l’impegno nel Campionato Italiano Rally Asfalto, che scatterà a fine aprile con il Rally Elba.

“Inutile dire che speravamo in qualcosa di più, ma le gare sono anche queste – ha commentato Maestrini, pilota di Art-Motorsport 2.0 – Questa edizione della mia gara di casa mi ha messo a dura prova, con condizioni invernali più che primaverili: siamo partiti sotto l’acqua e con il freddo, poi domenica mattina è uscito il sole, ed a metà pomeriggio ha ripreso a piovere a tratti, trovando quindi le prove metà asciutte e metà bagnate. Non sempre ci siamo trovati con la soluzione ideale di assetto e gomme per il fondo che trovavamo, ed essendo per me una gara test in ottica CIRA, non aveva senso esagerare e rischiare di fare danni, come invece successo ad altri, pertanto mi sono concentrato esclusivamente sul riprendere il passo gara, lavorando in prospettiva. Sono contento del feeling avuto fin da subito sia con HK Racing sia con Nicolò, un navigatore giovane, ma che sa il fatto suo: posso quindi dire di aver gettato le basi per affrontare, nel migliore dei modi, l’impegno tricolore”.