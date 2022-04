Lezione contro il cyberbullismo: i carabinieri entrano in classe

ORBETELLO – Sabato 26 marzo e sabato 2 aprile scorsi l’Arma dei Carabinieri di Orbetello ha incontrato le terze classi del Polo Liceale “Dante Alighieri” e le prime e seconde classi dell’I.S.I.S. “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano – Indirizzo Enogastronomico”, nell’ambito dei programmi dedicati all’educazione alla “cultura della legalità”, in cui l’Istituzione sta investendo molto anche nella zona dell’Argentario.

Nel corso degli incontri, il comandante della locale Compagnia ha intrattenuto i ragazzi sul delicato tema del “bullismo” e del “cyberbullismo”, rilevanti soprattutto nella fascia d’età degli alunni presenti agli incontri.

Durante il dibattito avuto con i ragazzi, è stata posta particolare attenzione alle cause che possono innescare le condotte di bullismo, ma anche alle concrete conseguenze che i comportamenti tenuti dai bulli possono causare ai ragazzi e/o alle ragazze che finiscono per diventarne vittime.

Infine, è stata esaltata l’importanza del ruolo giocato dalla “maggioranza silenziosa” del gruppo, che rappresenta lo strumento più importante per prevenire eventuali situazioni di prevaricazione. È infatti determinante il ruolo di quei giovani che, pur non direttamente interessati da questi fenomeni, sono a conoscenza di eventuali casi nell’ambito delle loro classi, o cerchie di amici, ma non si pongono in maniera critica verso queste dinamiche, voltando le spalle a coloro che nel silenzio, avrebbero bisogno di una mano per uscire da situazioni di disagio.

Sono già in programma ulteriori incontri, volti a una sempre maggiore sensibilizzazione sul tema.