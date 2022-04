La Patrizia di Gomorra vive sull’Amiata. L’attrice Cristiana dell’Anna candidata al David di Donatello

SANTA FIORA – Molti di noi la conoscono per il ruolo di patrizia nella serie tv Gomorra o per le sue apparizione nelle soap “Un posto al sole”. Ma non tutti sanno che Cristiana Dell’Anna da circa un anno vive stabilmente con il marito a santa Fiora.

L’attrice ha scelto il comune amiatino per passare il proprio tempo libero quando non lavora. E tutto il comune sta tifando per lei. Cristiana è stata infatti candidata come miglior attrice non protagonista ai prossimi David di Donatello per il film “Qui rido io” del regista Mario Martone e al fianco del grande Toni Servillo. Il film narra la storia del commediografo Eduardo Scarpetta. Il film ha ottenuto 14 nomination ai David di Donatello.

Tra i candidati per un altro film (Diabolik) anche un’altra grossetana: la costumista Ginevra De Carolis.