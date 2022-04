I sentieri di Pitigliano e Sorano in un unico sito: la presentazione al teatro Salvini

PITIGLIANO – Le amministrazioni comunali di Pitigliano e Sorano hanno organizzato per venerdì 8 aprile, alle 17, al teatro Salvini di Pitigliano, un incontro pubblico per presentare il nuovo sito di percorsi Tuscan Trail, che riunisce in un unico portale i sentieri presenti nei due comuni.

All’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, sono stati invitati gli operatori turistici, le attività ricettive, le guide del territorio.

Interverranno: Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano; Pier Andrea Vanni, sindaco di Sorano; Irene Lauretti, assessore al Turismo del Comune di Pitigliano; Irene Belli, guida ambientale escursionistica; Elisabetta Peri, guida turistica; Carlo Vivarelli, Vivarelli Consulting per Hera S.r.l.

