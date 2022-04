AMIATA – La primavera si lascia ancora attendere per la gioia degli amanti della neve.

Oggi pomeriggio la vetta del Monte Amiata, dove le temperature sono scese sotto lo zero, si è tinta di bianco in poco tempo e anche in serata sono previste nevicate.

A primavera inoltrato è senz’altro un bellissimo spettacolo da osservare che vi facciamo vedere con le foto scattate di Lorenzo Bucciantini.