Doppio urrà dei giovani biancorossi ai Societari Under 16: Bartolini e Duchini in evidenza

GROSSETO – Due vittorie in casa per gli Under 16 dell’Atletica Grosseto Banca Tema, nella seconda giornata del campionato di società andata in scena tra il campo Zauli e lo stadio Zecchini. Sulla pedana del disco riesce a imporsi Mattia Bartolini con la notevole misura di 34.21 al debutto nella categoria e in pista sui 1000 metri a Grosseto si conferma Alessandro Duchini, protagonista del secondo successo consecutivo con 2’49″40. Nei 300 metri di nuovo al secondo posto Gioele Conte, in 39’08”, mentre sulla stessa distanza brillano le cadette Giorgia Domenichini, seconda in 43″60, ed Emma Manuguerra, terza con 44″70, seguite da Vanessa Tedde che è quarta in 45″80. Ancora sul podio anche la gemella Sofia Domenichini, sul terzo gradino con 3’29″50 nei 1000 metri.

Tra i vari piazzamenti, nel peso quinta Caterina Di Iorio (6.19) e sesta Matilde Cardone (6.14), settimo posto invece di Vittoria Monaci nel lungo con 4.39 e di Pietro Paolini nei 100 ostacoli in 18″30. Questi gli altri risultati. Giavellotto: 9. Mattia Bartolini 23.56, 15. Filippo Cappagli 13.45; 1000 metri: 9. Niccolò Sonnini 3’02″38, 23. Andrea Lambardi 3’22″62; 80 ostacoli: 10. Vanessa Tedde 16″40, 14. Vittoria Monaci 19″22; peso: 10. Francesca Boscherini 5.50; lungo: 15. Matilde Cardone 4.16, 19. Serena Pieri 4.00, 21. Caterina Cerboni 3.95; 28. Francesca Boscherini 3.74; 300 metri: 12. Asia Galatolo 47″96, 17. Ginevra Sciullo 49″46; 300 metri: 14. Pietro Paolini 43″11, 22. Edoardo Migliorini 45″79, 28. Diego Troiani 47″81; 1000 metri: 21. Anna Carotti 4’07″33, 22. Sara Medaglini 4’25″49, 23. Clarissa Fatarella 4’43″34.

Nell’incontro internazionale di marcia a Podebrady, in Repubblica Ceca, bella esperienza all’estero del giovane maremmano Thomas Borzi che finisce ventinovesimo nella gara Under 20. Al traguardo il 18enne dell’Atletica Grosseto Banca Tema chiude in 47’23”, a una manciata di secondi dal record personale di 47’08” realizzato a gennaio sulle strade di Pescara. Una trasferta molto formativa per il biancorosso, che paga lo scotto dell’emozione nella prima parte con un paio di chilometri in quasi cinque minuti ma poi riesce a macinare parziali di 4’40” prima di un 4’29” nel tratto conclusivo. Ad accompagnarlo il tecnico Fabrizio Pezzuto, mentre è stato costretto a rinunciare al viaggio l’altro junior Tommaso Iori per un fastidio al piede avvertito nei giorni precedenti.