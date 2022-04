Comunità in lutto: muore medico ed ex consigliere comunale

GROSSETO – “Voglio esprimere le più sentite condoglianze alla Famiglia Vatteroni per la scomparsa del dottor Ferdinando a nome mio personale e a nome di Forza Italia, stringendo in un caro abbraccio la signora Elena, le figlie e i nipoti”, questo il cordoglio del senatore azzurro Roberto Berardi.

“Ci lascia una grande persona impegnata da sempre nel bene della nostra comunità – prosegue -, prima di tutto come medico e poi come cittadino ricoprendo anche la carica di consigliere comunale negli anni dell’Amministrazione Antichi. Negli ultimi anni è stato un elemento fondamentale per Forza Italia mettendo a disposizione la sua decennale esperienza e la sua voglia di fare e di aiutare il prossimo, non ci ha mai fatto mancare i suoi consigli e le sue critiche, sempre, nel bene e nel male. Perdiamo con lui un pezzo della nostra storia ma anche un aiuto concreto per il presente”.

“L’affetto di tutta Forza Italia va alla famiglia Vatteroni e a Giovanni Rispoli, nostro coordinatore comunale di Grosseto compagno della nipote Caterina”, conclude Berardi.