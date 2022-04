“Ucraina tra Oriente e Occidente”: una serata con il Lions Club Alta Maremma

Ascolta "Impronte Digitali - Speciale Ucraina" su Spreaker.

FOLLONICA - Nei giorni scorsi il Lions Club Alta Maremma, guidato quest’anno dal presidente Luigi Costagli, ha svolto un meeting con il tema: “Ucraina tra Oriente e Occidente”.

«La relatrice è stata la professoressa Sonia Bastianini - spiegano dal Lions Club - che ha trattato il tema in maniera esaustiva, ripercorrendo la storia geopolitica e religiosa di questa Nazione, ora martoriata dalla guerra, dal 6° secolo ai giorni odierni, fornendo una precisa informazione di una terra molto vicina a noi ma sconosciuta e riuscendo a farci inquadrare storicamente quell’area della nostra Europa che praticamente è sempre stata oggetto di contese».

Il presidente Costagli ha sottolineato «come i Lions si siano immediatamente attivati con una campagna di solidarietà per l’Ucraina con due milioni di euro dall’Italia e venticinque milioni di euro dal resto del mondo come sostegno immediato e poi con acquisto di generi di prima necessità, medicine, abbigliamento e assistenza nella accoglienza di donne e bambini. Con la crisi economica latente, aumentata anche per questa assurda guerra, il club ha dovuto aumentare in maniera esponenziale le forniture del nostro “Scaffale Solidale” di prodotti per la prima infanzia e il pozzetto dei cibi congelati, presenti nell’Emporio della Solidarietà della Caritas di Follonica».

Nel corso della serata si è svolta anche la cerimonia di ingresso di due nuovi soci: il dottor Achille Aguggieri e l’avvocato Alberto Vannetti. Il presidente ha poi riferito che sarà avvicendato nella guida dell’Alta Maremma per effetto delle votazioni svolte, in successione annuale, dal dottor Maurizio Spagnesi, dal dottor Dario Francesconi e dal dottor Claudio Pacella, auspicando di poter tornare ad operare nel territorio senza emergenza sanitaria.