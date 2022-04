Sul Corriere della sera Cazzullo parla di Orbetello: «Balbo fu un assassino plurimo»

ORBETELLO – Il caso Balbo arriva anche sulle pagine del Corriere della sera. A parlarne Aldo Cazzullo che risponde ad un lettore il quale solleva il fatto che il Ministero abbia tolto il nome di Balbo da uno dei velivoli dell’Aeronautica militare.

Cazzullo parla di «provvedimento inevitabile, dato che Italo Balbo fu un assassino plurimo che uccise e fece uccidere persone inermi, operai e contadini». Secondo Cazzullo stiamo parlando del più «duro e violento dei quadrumviri. Tra i responsabili dell’omicidio di don Giovanni Minzoni».

«Delle trasvolate oceaniche non mi importa nulla» più significativo che fosse tra i pochi ad opporsi alle leggi razziali. «Balbo era di Ferrara, dove viveva un’antica comunità ebraica. Purtroppo non basta questo per renderlo una figura cui intitolare aerei o parchi, come vorrebbero fare a Orbetello».