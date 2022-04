Si torna in discoteca: la Maremma è pronta. «Apriamo a Pasqua e sarà una rinascita»

FOLLONICA – Riaprono le discoteche. Torna il divertimento, tornano le serate dedicate alla musica, torna la voglia di stare insieme, di ballare e delle notti della movida in Maremma.

E tra i protagonisti di questa nuova stagione ci sarà uno dei locali di riferimento della nostra provincia: il Disco Village Baluba di Follonica.

Ma in questi due anni che cosa è successo? E quali sono le prospettive per il futuro a partire dalla prossima stagione che è alle porte? Lo abbiamo chiesto a Rossano Laurini, direttore artistico del locale della città del Golfo.

• Gli ultimi due anni per il settore delle discoteche sono stati davvero difficili. Qual è la stata la cosa che è mancata di più Sicuramente ci sono mancati i nostri ospiti, il rapporto con lo staff, la musica e soprattutto l’emozione che proviamo ad ogni serata, che fa star bene noi e chi ci viene a trovare.

• In generale, magari confrontandovi con altri operatori del settore, sapete definire l’impatto che ha avuto la pandemia sul settore del divertimento a livello locale? L’impatto, almeno per noi, è stato devastante. Il nostro lavoro si è fermato da un momento all’altro e questo ha avuto ripercussioni sicuramente anche sul nostro staff. Alcuni dipendenti hanno scelto di cambiare proprio lavoro, è stato davvero un periodo difficile.

• Se possibile renderlo pubblico, a quanto ammontano le perdite rispetto al 2019? Va bene anche una percentuale indicativa. Semplice: siamo stati chiusi due anni, quindi la perdita è stata del 100%.

• Come è stato il periodo dello scorso anno in cui le discoteche potevano restare aperte, ma era vietato ballare? Noi abbiamo fatto una scelta netta: non abbiamo aperto. Non c’erano le condizioni per lavorare in modo sereno e soprattutto con i nostri standard.

• Con la fine dell’emergenza anche per le discoteche dovrebbe tornare la “normalità”. Sei preoccupato per eventuali nuove restrizioni da parte del Governo? Ormai in questo lavoro, e in questo momento storico, “navighiamo a vista”: non ci sono certezze, quindi dobbiamo necessariamente programmare in base al periodo.

• Sarà una specie di rinascita? Assolutamente sì! Per il Disco Village-Baluba il filo rosso sarà proprio RELIVE, un leitmotiv che abbiamo scelto per dedicare questa stagione alla rinascita.

• Pasqua è alle porte e anche l’estate, i giovani hanno voglia di tornare a ballare. Cosa ti aspetti per questa stagione? Siamo convinti che ci sia la voglia di tornare a stare insieme e divertirsi e per questo, in attesa dell’inaugurazione ufficiale dell’estate 2022, abbiamo deciso di aprire il Disco Village e il Baluba a Pasqua, domenica 17 aprile, con un grande evento con ospite Il Pagante. E nel mese di aprile non mancheranno altre sorprese.

• Il modo di lavorare sarà diverso rispetto al passato Continuiamo a credere che ogni giorno possiamo e dobbiamo migliorare il nostro lavoro: la nostra “missione” è divertirci e far divertire chi ci segue.

• Quando aprirete? E cosa avete in programma per questa stagione di ripartenza. Il Disco Village e il Baluba da Pasqua presenteranno degli eventi speciali per poi arrivare a sabato 21 maggio, data in cui è prevista l’inaugurazione della stagione estiva 2022. Come sempre il programma sarà ricco di ospiti tra dj e artisti della scena musicale pop, trap e rap italiana.