Playoff di serie D, esordio casalingo per i ragazzi della Gea. Il programma completo

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto esordirà con due gare casalinghe nei playoff di serie D. Il comitato regionale della Fip ha ufficializzato il calendario dei quarti di finale. I ragazzi allenati da Luca Faragli e Marco Santolamazza, quarti al termine della regular season, a causa degli scontri diretti con Monsummano e Valdicornia, si confronteranno con la Libertas Lucca, terminata quinta grazie allo scontro favorevole con Calcinaia.

Furi e compagni debutteranno domenica 10 aprile alle 18 al Palasport di via Austria, ma anche mercoledì 13 aprile alle 21 giocheranno gara2 in casa. Gara3 e gara4 si disputeranno invece al Palatagliate di Lucca sabato 23 aprile alle 21 e giovedì 28 aprile alle 21,15. L’eventuale gara5 è in programma a Grosseto domenica 1 maggio alle 18.

Nella stagione regolare la Gea Grosseto ha vinto entrambi i confronti: 70-69 all’andata dopo un incontro condotto dagli ospiti per 39′ con una rimonta grossetana di 8 punti nell’ultimo quarto; 76-69 nel ritorno, dopo aver preso in mano la partita dal secondo periodo.

Il programma completo dei quarti di finale: Fides Livorno-Bellaria Cappuccini, Studio Arcadia Valdicornia-Basket San Vincenzo, Gioielleria Mancini Monsummano-Pastificio Caponi Calcinaia, Gea Basketball Grosseto-Libertas Lucca.

Venerdì 8 invece la squadra di Prima divisione disputerà in via Austria, con fischio d’inizio alle 21,30, la seconda giornata dei playoff promozione contro la Scuola Basket Prato. La gara d’esordio a Scandicci è stata rinviata a causa delle infiltrazioni d’acqua che hanno reso impraticabile il palasport pratese. Nell’unica gara disputata del primo turno, Massa e Cozzile è andato a vincere a Prato (67-44).

Torneranno in campo sabato 23, invece, le ragazze della serie B per disputare gara1 della finale salvezza contro le Mura Spring Lucca.