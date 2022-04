Ortelli su Finanza in Comune: «Non siamo preoccupati: occasione per dimostrare che tutto è in regola»

ISOLA DEL GIGLIO – “La visita della Guardia di Finanza – afferma il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli – aveva lo scopo di reperire documenti di bilancio e scaturisce da un esposto presentato alla Corte dei Conti”.

“La notizia, che spesso è riconducibile alla normalità dei controlli doverosi che vengono effettuati ogni anno, è stata fatta uscire ad arte da chi, probabilmente, ha promosso la denuncia”.

“Ogni anno leggo di polemiche e contestazioni delle azioni messe in campo, cui sono sempre pronto a rispondere in maniera trasparente e costruttiva – prosegue Ortelli -. Evidentemente a qualcuno questo non va bene e preferisce ragionare in maniera diversa”.

“La cosa non mi preoccupa, anzi credo che sia un momento per dimostrare, una volta per tutte, che all’Isola del Giglio tutto è sempre stato fatto in maniera regolare, nonostante che in questi dieci anni abbiamo dovuto affrontare situazioni straordinarie, come la vicenda Concordia o l’emergenza pandemica”.