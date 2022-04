Madonnino Digital: il futuro dell’agricoltura passa da qui. Una fiera da tutto esaurito

BRACCAGNI – L’Agricoltura guarda al futuro anche alla 42° Fiera del Madonnino dove sta riscuotendo un grande successo il 1° Salone Fiera del Madonnino Digital , interamente dedicato all’Agricoltura 4.0, organizzato con la preziosa collaborazione di Confindustria Toscana Sud.

All’interno del salone, si discuterà sull’utilizzo delle più innovative tecnologie digitali attualmente disponibili in agricoltura e gli interessati potranno prendere direttamente contatto con le principali aziende che operano in questo settore.

Si parlerà quindi di agricoltura di precisione, smart farming e tutto ciò che è collegato alla diffusione delle nuove tecnologie attualmente disponibili, anche attraverso convegni con il seguente programma:

23 aprile: Start-up Contest

23 aprile: Tecnologie IOT (internet of things) per l’agricoltura 4.0

Il Sistema di agevolazioni per L’agricoltura 4.0 – Confindustria Toscana Sud – Area Impresa 4.0

Introduzione alle tecnologie IOT nella Transizione Impresa 4.0 – Confindustria Toscana Sud – Area Impresa 4.0

Esempi concreti di macchine ed impianti intelligenti per la gestione del verde – ZCS Spa

Piattaforme IOT e dispositivi di campo per il controllo in tempo reale di macchine ed impianti per l’agricoltura per l’aumento della produttività e dell’efficienza – Scheneider Electric

24 aprile: Agricoltura di precisione: tecnologie innovative e nuove competenze per la creazione di valore

Sistemi e tecnologie più recenti per il monitoraggio e controllo da remoto dei campi e delle colture – CNR Firenze Dott. Riccardo Dainelli

Droni per l’agricoltura di Precisione, le principali tecnologie disponibili – Scheneider Electric

Nuove competenze per l’Agricoltura di precisione: il ruolo degli ITS – ITS E.A.T. – Paola Parmeggiani

Formazione per Agricoltura 4.0, gli scenari più recenti – Confindustria Toscana Sud – Area Formazione

25 aprile: Transizione digitale ed ecologica: la digitalizzazione per la riduzione degli impatti ambientali e la sostenibilità

Un esempio di innovativo modello di agricoltura digitale e sostenibile – Sfera Spa

Sistemi per il controllo dei consumi e degli impatti ambientali grazie ai sensori dislocati in campo ed all’uso di avanzate piattaforme informatiche – Scheneider Electric

Dalla digitalizzazione alla sostenibilità: un percorso integrato verso la riduzione degli impatti ambientali – Confindustria Toscana sud – Area Ambiente ed Energia

Si ricorda a completamento delle iniziative Digital all’interno della 42° edizione della Fiera del Madonnino che in un terreno confinante con il Centro Fiere, in prossimità dell’ingresso Ovest, C.A.I il primo giorno della fiera organizzerà prove in campo con seminatrici dotate di sistemi di controllo digitali, una novità assoluta non solo per la Fiera del Madonnino.

Sono tanti i validi motivi per non mancare a questa edizione della Fiera che da 42 anni mantiene intatto il suo appeal verso Il mondo agricolo con temi attuali e di discussione quotidiana.”