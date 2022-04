Il festival 20Eventi apre con il concerto di Ernia

PIOMBINO – Si avvicina la terza edizione di 20Eventi, il festival estivo nato nel 2020 organizzato dal Comune di Piombino con la collaborazione dell’associazione Pro Loco, e porta con sé grandi novità. A partire dal primo artista che salirà sul palco vista mare della rassegna il 15 luglio: Ernia.

“Il Festival 20Eventi nelle prime due edizioni ha registrato un grande successo di pubblico – spiega Sabrina Nigro, assessore al Turismo – che siamo sicuri si ripeterà anche quest’anno. Insieme alla delega al Turismo ho ereditato da Giuliano Parodi un format che funziona e non posso che ringraziare lui e tutta la squadra che vi ha lavorato finora. Proprio in virtù di quanto di positivo 20Eventi ha portato alla città, continuiamo sulla stessa linea apportando solo qualche novità. La terza edizione sarà un contenitore di contenitori dentro il quale troveremo grandi nomi della musica, opera, teatro e comicità al fianco di realtà territoriali di altissima qualità. Quest’anno, però, abbiamo voluto rivolgerci in particolar modo a un pubblico giovane: forse sono proprio i ragazzi che hanno sofferto più di tutti le conseguenze della pandemia e con gli appuntamenti targati 20Eventi, vogliamo restituire loro un po’ di quello che si sono persi in questi due anni di difficoltà e distanziamento fisico. Abbiamo costruito un calendario variegato in grado di rispondere alle esigenze di molteplici pubblici e ci auguriamo che 20Eventi continui ad avere il successo che ha sempre avuto già a partire dalla prima serata con Ernia”.

Un inizio di grande rilievo per il Festival 20Eventi: Ernia porta a Piombino il suo Gemelli Tour nato dall’omonimo album che in pochissimo tempo ha scalato le classifiche aggiudicandosi il disco di platino. Nato a Milano nel 1993, Ernia, fin dall’età di 12 anni frequenta l’ambiente hip hop underground del capoluogo lombardo facendosi conoscere per le sue doti di freestyler e partecipando come membro ai progetti dei collettivi Bonola Fam e Razzza a Parte. Nel 2007 pubblica il suo primo demo di 7 tracce con diverse collaborazioni. A fine 2010 fonda il gruppo troupe d’elite insieme a Ghali e Maite, con questa formazione pubblica tre singoli per il web attirando così l’attenzione di dj Harsh e Guè Pequeno. Dopo una pausa, nel febbraio 2016 ritorna sulla scena musicale da solista e si fa notare con una serie di singoli fino alla pubblicazione dell’Ep “No hooks”. Insieme ai colleghi di Thaurus Music, Ernia è uno dei nuovi straordinari talenti musicali della nuova scuola hip hop italiana che, in linea con la migliore scena internazionale contemporanea, è in grado di colmare un grande vuoto rappresentando al meglio l’evoluzione in corsa del genere in Italia. A settembre 2018 esce 68 il suo primo progetto ufficiale su etichetta Island Records (Universal Music Italia) album che lo consacra tra i rapper più apprezzati della scena hip hop contemporanea, entrando direttamente alla numero 1 della classifica FIMI dei dischi più venduti.

I biglietti, al costo di 20 euro, sono disponibili su Ticketone, sul portale eventipiombino.it e nella sede dell’associazione Pro Loco Piombino (via Ferruccio 4 – 3801764256) ogni martedì e venerdì dalle 17 alle 19.