Guerra in Ucraina, lo Spi Cgil condanna la strage di Bucha

GROSSETO - Lo Spi Cgil di Grosseto prende atto con profonda amarezza che la guerra di invasione della Russia a danno dell’Ucraina si prolunga e pesa ogni giorno di più, con perdite da entrambe le parti, di giovani soldati e soprattutto di civili ucraini. In particolar modo di bambini, donne e anziani.

Il sindacato pensionati di Grosseto esprime la propria più ferma condanna per il massacro di Bucha.

Questa terribile vicenda ci rende sempre più consapevoli di quanto sia necessario e urgente fare ogni

sforzo per mettere fine alla guerra, all'orrore che cresce giorno per giorno. Occorre uno sforzo delle diplomazie internazionali per far procedere i colloqui tra i due belligeranti verso un orizzonte di cessazione delle ostilità. La pace va ricercata in ogni maniera.