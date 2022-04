Fibre naturali, tessuti innovativi, packaging sostenibile, eco-tinture: il liceo artistico alla scoperta dell’artigianato sostenibile

GROSSETO – Si chiama “Biotecnoart” ed è un progetto legato all’artigianato artistico nel settore della moda, che segue il filo conduttore della sostenibilità nell’economia circolare. Il progetto Pcto, che si sta svolgendo in queste settimane e coinvolge le classi 3B e 3C del Liceo Artistico ad indirizzo Arti Figurative, avrà una durata triennale, con attività differenziate nei diversi anni, tutte mirate allo sviluppo di competenze orientative al lavoro e peculiari del proprio profilo in uscita in continuità con le attività didattiche svolte in aula.

Ogni anno sono previste una serie di lezioni frontali, con ausili multimediali, che hanno un taglio divulgativo ma affrontano tematiche inerenti alle problematiche ambientali, alle nuove sfide sulla sostenibilità, anche nel settore della moda e del fashion, che si rendono sempre più impellenti.

Proprio in questa ottica, nelle scorse settimane si sono svolti incontri con esperti della sostenibilità con professionisti del settore della moda sostenibile. In qualità di “esperti” si sono avvicendati il professore Giacomo Spinsanti biologo docente Università di Siena, con una relazione su “Immagini dal mondo vegetale ed animale”, la Dott.ssa Valentina Priori (ex. Studentessa del Liceo Artistico, Laureata in Storia dell’Arte e con Master in Gestione e Comunicazione delle imprese Creative, docente della Accademia di Moda Mascagni) sulla tematica “Economia circolare e tessuti ecosostenibili”, le professoresse Elena Petricci e Ottavia Spiga, entrambe docenti del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena su “Materiali innovativi nell’economia circolare”.

Il progetto prevede 36 ore di Laboratorio per ciascuna classe, nelle ampie aule attrezzate presenti al liceo, tenute dalla docente Sarah Mascagni, dell’Accademia di Moda Mascagni. L’Accademia Mascagni è un progetto nato a Grosseto nell’Ottobre 2020 con l’importante finalità di creare un luogo d’incontro tra antiche maestrie ed innovazione allo scopo di formare tecnici esperti ed all’avanguardia nel settore del fashion Artigianale e di Lusso. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico di Grosseto, Sarah Mascagni si è come Fashion Designer e Modellista specializzata in Costume per lo Spettacolo è game designer presso lo Xamk e operatrice Cad Lectra 2D e 3D, nonché sviluppatrice di numerose collezioni Haute Couture in Russia, Cina, Giappone e Korea e per l’alta moda Londinese.

L’attività laboratoriale sta portando alla creazione di capi di abbigliamento, sciarpe e borse colorate secondo la tecnica dell’ecoprinting, una tecnica di stampa completamente naturale che permette di imprimere e riprodurre su tessuto forme e colori di elementi vegetali come foglie, fiori, bacche, semi, cortecce. Attraverso un procedimento artigianale ed artistico gli alunni imparano a tingere e decorare tessuti in maniera naturali senza far uso di sostanze chimiche artificiali o nocive. Per non trascurare nessun aspetto che riguarda la sostenibilità ambientale la docente ha insegnato ai ragazzi la tecnica per riciclare la carta, decorandola con elementi naturali, che servirà per poi creare le etichette dei capi di abbigliamento.

Le materie curricolari e la materia interdisciplinare di Educazione Civica hanno sostenuto dal loro punto di osservazione la sostenibilità, le crisi climatiche, l’agenda 2030, per contestualizzare al meglio le problematiche urgenti che espongono tutti gli abitanti di questo pianeta, e le generazioni future a porre più attenzione ai materiali sostenibili anche nel campo dell’arte, della moda e del fashion.

I ragazzi hanno accolto con entusiasmo l’esperienza che oltre ad essere un’occasione per ampliare le competenze artistiche e offrire un’importante occasione di orientamento in uscita perché crea un filo diretto con il mondo del lavoro e con attività imprenditoriali che hanno scommesso sul territorio, promuove soprattutto valori etici importanti, proprio nell’ottica di una crescita formativa e personale a 360° di cui la scuola sempre si dovrebbe far promotrice.