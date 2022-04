Coronavirus: 375 nuovi casi in Maremma. Riapre la terapia intensiva. Quattro ricoveri in più

GROSSETO – Sono 375 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto (ieri 159) su 2.929 tamponi (ieri 831). Giù il tasso di positività, che passa dal 19,1% di ieri al 12,8% di oggi.

In calo anche il numero di attualmente positivi, che sono 2.929 (ieri 3.031). 397 le guarigioni in 24 ore.

Quattro ricoveri in più e riapre la terapia intensiva: sono 30 le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto (ieri 26) per Covid, di cui una in T.I.

Il report della Asl

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 04/04/2022 alle ore 24 del 04/04/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 3.762 654 4.163 673 Grosseto 2.071 375 2.929 397 Siena 3.292 485 3.897 523 Asl TSE 9125 1514 10989 1593

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 76 76 135 134 118 52 63 Grosseto 66 44 83 104 49 24 5 Siena 85 74 92 107 67 37 23 ASL TSE 227 194 310 345 234 113 91

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 24 TI San Donato Arezzo 3 Degenza Covid Misericordia Grosseto 29 TI Misericordia Grosseto 1

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 5 Campagnatico 7 Capalbio 11 Castel Del Piano 2 Castell’Azzara 6 Castiglione Della Pescaia 11 Cinigiano 3 Civitella Paganico 4 Follonica 47 Gavorrano 14 Grosseto 135 Isola Del Giglio 4 Magliano In Toscana 14 Manciano 14 Massa Marittima 17 Monte Argentario 17 Monterotondo Marittimo 2 Montieri 1 Orbetello 13 Pitigliano 5 Roccalbegna 2 Roccastrada 16 Scansano 2 Scarlino 8 Semproniano 4 Sorano 11

Decessi