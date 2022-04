Un talento a chilometro zero per il Bbc Grosseto: è il 2003 Franceschelli

GROSSETO – Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli ha inserito nel roster di serie A, nell’ultimo giorno di campagna acquisti, il giovane talento locale Tommaso Franceschelli, prima base-esterno, classe 2003. Franceschelli, che sarà disponibile da sabato e domenica prossimi nell’esordio stagionale sul campo degli Athletics Bologna, nella primavera 2021 ha fatto un’importante esperienza nella Locust Fork Hornets High School di Varsity, con la quale ha disputato 20 partite, chiudendo con una media battuta di 462 (30/ 65) con 17 punti battuti a casa.

Al rientro in Italia, con la formazione di serie B del Bsc Grosseto è stato invece condizionato da un infortunio al polso che lo ha tenuto fuori diverse settimane, tanto da collezionare appena solamente sette presenze nel box di battuta. Verrà utilizzato come fuori quota anche nella formazione under 18 degli Etruscan Fighters.