Un argento e un oro per i Master di Massa Marittima all’International di karate

GROSSETO – Anche gli atleti massetani a San Marino al XIII Open International di karate. La società di Massa Marittima, attualmente nell’ASD AKSV, si è presentata con due allievi. Per la categoria Master maschile kumite (combattimento vero), la cintura marrone Samuel Stefani, alla sua prima gara di questo genere, si è classificato secondo per un meritato argento. Monia Polichetti invece, cintura nera categoria master femminile, si è classificata nuovamente al primo posto. Un risultato ancora migliore poiché Polichetti, preparatasi per il kumite, ha dovuto convertire la gara al kata a causa del covid, oltre che per motivi personali che hanno impedito la presenza di altre atlete.

Monia, insegnante di karate di Massa Marittima, è ancora una volta orgogliosa del risultato dei suoi allievi: “Samuel ha fatto una gara esemplare combattendo per il primo posto con un mito del kumite. Adesso che l’adrenalina del Kumite è entrata a fare parte del bagaglio di Stefani, speriamo in altre sue prove. Noi siamo una squadra, non un gruppo di singoli allievi, con pregi e difetti ma soprattutto con una grande passione per questo sport”.