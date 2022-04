“Primavera al museo”: al via il ciclo di laboratori per i bambini. Tutto il programma

MASSA MARITTIMA – Nei musei di Massa Marittima prende il via il ciclo di laboratori didattici per bambini dal titolo “Primavera al museo” promossi dal Comune con la collaborazione della Cooperativa Zoe.

Il primo appuntamento è mercoledì 6 aprile, alle ore 17, al Museo di San Pietro all’Orto, con “Mani in pasta”, pochi e semplici ingredienti per imparare a creare bellissimi oggetti di pasta di sale. Il secondo laboratorio, in programma mercoledì 13 aprile, alle ore 17, dal titolo “Pianta la tua pianta!” consentirà ai giovani partecipanti di calarsi nei panni dei frati del Convento di San Pietro all’Orto dove si svolgerà l’iniziativa, piantando delle erbe officinali. Il terzo appuntamento è “Presto che è tardi!”…nel mondo delle meraviglie, una caccia al tesoro con Bianconiglio che aiuterà i bambini a trovare le uova pasquali nascoste intorno al museo, mercoledì 20 aprile, alle ore 17, alla Torre del Candeliere (Cassero Senese).

Mercoledì 27 aprile, alle 17, al Museo di San Pietro all’Orto è la volta di “Profumi dal medioevo” per creare sacchetti profumati come sanno fare i frati.

Mercoledì 4 maggio, alle 17 al Museo di San Pietro all’Orto, “Riciclando.. s’impara”: i bambini scoprono come, utilizzando dei materiali di riciclo, sia possibile costruire dei simpatici insetti di primavera. Descriveranno poi nel diario naturale le caratteristiche degli insetti e scopriranno l’importante ruolo che rivestono questi piccoli animali nel nostro ecosistema.

Mercoledì 11 maggio, alle 17, alla Torre del Candeliere (Cassero Senese) si terrà “Fiori di pasta”. Utilizzando la pasta saranno create delle bellissime composizioni floreali che si ispirano all’ambiente circostante. Mercoledì 18 maggio, alle 17, al Museo della Miniera, “La scimmia e il professore”, un gioco investigativo alla ricerca dei resti dell’Oreopiteco del Monte Bamboli assieme al suo scopritore, il prof. Hurzeler! Riviviamo insieme la storia di una delle più incredibili avventure scientifiche del ‘900 avvenuta proprio nelle nostre terre. Infine, martedì 25 maggio, alle 17, al Museo di San Pietro all’Orto “I sali del convento” un laboratorio di lavorazione per creare e portarsi a casa un gustoso cestino con i sali speziati alle erbe aromatiche per cucinare.

Costo del singolo laboratorio 10 euro, pacchetto di otto laboratori 70 euro.

Info e prenotazioni: accoglienzamuseimassa@gmail.com 0566 906525

