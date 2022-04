La banda larga arriva a Monterotondo che scopre internet veloce

MONTEROTONDO MARITTIMO – Anche sul territorio del comune di Monterotondo Marittimo è finalmente disponibile il servizio di internet veloce a banda ultralarga.

Il nuovo servizio permetterà, sia nelle aree urbane che rurali, di accedere a connessioni internet fino alla velocità di 100 Megabit al secondo consentendo quindi, oltre a prestazioni paragonabili alla fibra ottica, di accedere a servizi ormai importanti quali streaming video anche con più dispositivi contemporaneamente nonché la telefonia fissa.

Questa nuova tecnologia permetterà alle famiglie e alle aziende dislocate nel territorio di avvicinarsi sempre di più ai servizi disponibili nei grandi centri urbani agli stessi costi.

L’attivazione della linea, in questo caso via radio, è stata realizzata da una collaborazione tra l’azienda locale Wi Tech, l’operatore di rete Tecnoadsl presente in tutto il centro Italia e grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale.

Si tratta ormai di una fruttuosa collaborazione in seguito al successo riscontrato nel comune di Roccalbegna, nell’area di Pomonte (comune di Scansano), nell’area della frazione di Batignano, alcune zone del comune di Massa Marittima e in altre innumerevoli aree che i grandi operatori ritengono a fallimento di mercato.

Per chi fosse interessato info@wi-tech.it – 05651766338