Con l’evento “Ritorniamo a volare” raccolti oltre 3mila euro per La Farfalla

GROSSETO – È di 3.425 euro la somma raccolta con la serata “Ritorniamo a volare, musica per la farfalla”, che si è tenuta venerdì 1 aprile al Teatro degli Industri di Grosseto.

La cifra, frutto della vendita dei biglietti, sarà bonificata lunedì 4 mattina sul conto della Farfalla Odv.

«Ringraziamo Grosseto per la grande sensibilità dimostrata – dicono Loriana Landi e Roberto Martinelli, presidente e vice presidente della Farfalla Odv -. È stata una serata splendida che ci dà ancora più forza nel portare avanti il nostro impegno».

Teatro degli Industri pieno, la serata è stata un grande successo.

La verve del Conte Max ha diretto i musicisti in sala. Bravissimi i ragazzi dell’istituto musicale Palmiero Giannetti, che hanno eseguito in modo impeccabile brani coinvolgenti.

La prima a salire sul palco è stata la più giovane, Carlotta Denevi, 12 anni, che ha suonato al pianoforte Elegy for the victims di Nobuyuki Tsujii.

Quindi Alberto Della Monaca, pianoforte, Chopin, Notturno Op. 9 n.2, Jacopo Tortolini, pianoforte, Beethoven, Sonata 3° tempo Opera 27 n.2, il coro InCantus, Luca Pinelli al sax, Joe Henderson, Out of the night, Daniele Greco, pianoforte, Schumann, 1° tempo, Sonata Opera 11 n. 1, e Alessio Tonelli, pianoforte, Chopin, Polonais Opera 53.

In mezzo lo splendido concerto jazz di Stefano Cocco Cantini, con la sua band: Raffaele Pallozzi (piano), Michelangelo Scandroglio (contrabbasso) e Francesco Petreni (batteria).

Non è mancato un momento più leggero, con lo sketch messo in scena dagli stessi Roberto Martinelli e Loriana Landi della Farfalla.

Al termine della serata sono stati sorteggiati sette premi (vino e prodotti tipici) offerti dalle aziende sponsor della serata.

Il teatro e i servizi sono stati offerti dal Comune di Grosseto, assessorato alla Cultura. Erano presenti allo spettacolo il vicesindaco Fabrizio Rossi e l’assessore alla cultura, Luca Agresti.