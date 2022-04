Check up cognitivo: a Scarlino due incontri aperti a tutti

SCARLINO – Da diversi anni la Cooperativa sociale Nomos, in collaborazione con il servizio di Neuroplasticità e Interventi Non Farmacologici del Centro Studi Orsa e altri enti del territorio, in particolare Croce Rossa Italiana, Auser, Confartigianato Imprese Grosseto, Unicoop Tirreno, propone nella provincia di Grosseto il progetto di “Benessere cerebrale – Check up cognitivo e potenziamento cognitivo”.

Il progetto prevede la realizzazione di un Check up del funzionamento cognitivo seguito dalla possibilità di partecipare a dei gruppi di allenamento cognitivo e potenziamento della memoria.

La partecipazione al progetto è finora stata totalmente gratuita, sia per il Check up cognitivo sia per i gruppi di allenamento cerebrale, grazie ai finanziamenti ricevuti e alla collaborazione di vari enti.

Il Check up del funzionamento cognitivo consiste in un incontro durante il quale viene somministrato un breve test neuropsicologico di screening da un professionista psicologo.

Al termine, viene proposta una breve restituzione di quanto emerso con delle indicazioni per eventuali approfondimenti presso i servizi territoriali e indicazioni utili a favorire un invecchiamento attivo.

La seconda parte del progetto prevede la creazione di gruppi di allenamento cerebrale – braintraining – ovvero percorsi di allenamento cognitivo attraverso esercizi di varia natura, cartacei e/o computerizzati. In funzione delle ultime evidenze scientifiche, l’attività di stimolazione cognitiva permette ai partecipanti di mantenere attive e allenate le proprie funzioni mentali (mnestiche, linguistiche, di programmazione, attenzione, ragionamento, etc.) favorendo il fenomeno della neuroplasticità. Nel corso degli incontri, inoltre, viene fornito ai partecipanti del materiale per rendere continuativo lo svolgimento degli esercizi e l’allenamento anche a casa.

«Anche in questo caso – spiega il sindaco Francesca Travison – come Comune sosteniamo con convinzione questa iniziativa promossa dalla Croce Rossa di Scarlino, dall’Auser di Scarlino e dalla cooperativa Nomos, che ringraziamo per l’impegno nei confronti della cittadinanza scarlinese. Come già ribadito, la nostra popolazione è composta da un’alta percentuale di cittadini anziani ed è quindi nostro dovere istituire e supportare tutte quelle iniziative che mettono al centro il loro benessere. L’attenzione ai problemi della terza età rimane sempre alta».

I prossimi Check up del funzionamento cognitivo sono previsti per martedì 5 Aprile 2022 presso i locali della Croce Rossa Italiana a Scarlino e per mercoledì 20 Aprile 2022 presso i locali dell’Auser di Scarlino località Puntone.

Per informazioni chiamare il numero 377 554 53 80. Per accedere ai locali è necessario avere il Green Pass.