GIUNCARICO – Si sono organizzati per ripulire il bosco: sentieri, cespugli. Un’area di macchia mediterranea che da tempo era stata tolta alla fruizione della popolazione perché era stata occupata dagli spacciatori.

I cittadini si sono “armati” di sacchetti, guanti e si sono messi al lavoro. È stato così che, in un cespuglio, hanno trovato una busta ben avvolta. All’interno hashish e, dentro la carta stagnola, una polvere bianca che potrebbe essere cocaina.

La droga è stata trovata, in questi giorni, a Poggio ventoso. La zona, che si trova a fianco della provinciale di Giuncarico che collega il paese a bivio di Ravi, era stata smantellata qualche mese fa dai carabinieri.

L’area di spaccio era stata segnalata da cittadini e residenti e il nostro giornale era stato il primo a documentare la situazione con le immagini di un drone che aveva ripreso il movimento degli spacciatori.

Gli spacciatori, che d’estate vivevano lì giorno e notte mentre d’inverno “lavoravano” solo di giorno, avevano allestito tende canadesi e un telone ombreggiante che serviva sia per ripararsi che per dissimulare quel che c’era sotto.

Nel bivacco della droga: qui si spaccia e i rifiuti sono ormai una discarica

Di fatto i malviventi avevan organizzato un vero e proprio drive in dello spaccio: gli acquirenti non scendevano neppure di macchina. Gli spacciatori si avvicinavano attraverso un viottolo e lo scambio avveniva direttamente sulla strada.

Dopo il blitz dei carabinieri l’area, nonostante la rimozione dei rifiuti più grossi, non era stata ripulita del tutto da quello che era stato lasciato dagli spacciatori. Così in questi giorni un gruppo di cittadini ha deciso di pulirla così da riappropriarsi di uno spazio di macchia con viottoli e percorsi in cui camminare con la bella stagione.

Durante la pulizia il ritrovamento. I residenti hanno chiamato immediatamente i carabinieri di Gavorrano che hanno sequestrato l’involto con la droga del valore di circa mille euro.

Dopo il ritrovamento è stata anche sporta denuncia.