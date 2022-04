Pergamena ci parla di Sciascia e della scomparsa di Majorana

LEONARDO SCIASCIA

“LA SCOMPARSA DI MAJORANA”

ADELPHI, MILANO, (1975), 2004, pp. 119

In questi giorni convulsi, in cui si parla di guerra dappertutto, e i nostri governanti sottilizzano tra armi nucleari “tattiche” e “strategiche” (che poi vuol dire a corto ed ampio raggio), mi è venuto in mente questo libro, il quale racconta del grande scienziato italiano che preferì scomparire invece di collaborare alla progettazione della bomba atomica.

Adelphi ha ripreso l’edizione delle opere di Sciascia (1921-1989), che negli anni Settanta del Novecento uscivano da Einaudi. Ho letto il libro per la seconda volta e il numero delle emergenze significative, soprattutto dalla pagina 30 in poi, sono tali da confermarmi nella vecchia idea che questo è il libro migliore dell’autore, che è siciliano come Majorana.

Forse vi gioca un ruolo l’interesse professionale di chi scrive questa nota per il problema della scienza, anche se non condivido la posizione di Camus, che Sciascia richiamava come spinta alla sua scrittura in un articolo sulla “Stampa” pochi giorni dopo l’uscita del libro: “Vivere contro un muro, è vita da cani. Ebbene, gli uomini della mia generazione e di quella che entra oggi nelle fabbriche e nelle facoltà, hanno vissuto e vivono sempre più da cani. Grazie anche alla scienza, grazie soprattutto alla scienza”.

Camus scriveva a cavallo della metà del Novecento in epoca di guerra fredda e di equilibrio del terrore atomico. Non ho mai creduto nella neutralità della scienza, essa è di parte come tutte le cose di questo mondo, anche se questa opinione radicale mi divide da qualche illustre concittadino di questa piccola città e del vasto mondo. Essa è intrinsecamente influenzata dalla visione del mondo della classe dominante, ma per me contiene sempre un nucleo di verità universale.

La storia del fisico Ettore Majorana, trentunenne e brillante “ragazzo di Via Panisperna” (sede dell’Istituto romano di fisica) è presto detta: era uno dei migliori del gruppo di Fermi e dopo una visita al gruppo dei fisici atomici tedeschi scomparve il 26.3.1938; si imbarca a Napoli per Palermo, dove non sbarcò mai. I più lo danno per suicida per annegamento durante il viaggio per sfuggire alle conseguenze catastrofiche della scissione dell’atomo a cui aveva contribuito. Altri ipotizzano che si ritirò in convento.

La sua scomparsa non ha mai trovato una soluzione condivisa. Il libro di Sciascia segue un modello di ricostruzione quasi poliziesca della sua “scomparsa”, termine ambiguo che può stare per “morte” o per “occultamento”. La modalità è tipica di Sciascia, sospesa tra la storia romanzesca e il pamphlet, che egli condivide con alcune opere del nostro Bianciardi. Oggi potremmo anche definirlo una “docufiction”, se non fosse che queste non hanno la vis polemica né di Sciascia né di Bianciardi. Quindi è un romanzo trans-genere, che sta a cavallo tra la biografia, il giallo e il saggio scientifico, cioè un’allegoria che sta al servizio del rischio della modernità di precipitare nella barbarie post-atomica. Oppure se vogliamo in senso freudiano è un’allegoria che esprime l’esplodere dei sentimenti aggressivi della nostra specie.

E’ una vicenda esemplare dell’antica questione della responsabilità della scienza con ampio riferimento al “Galileo” di Brecht. Del resto lo stesso Fermi paragonò Majorana a Galileo. La ricostruzione realistica di Sciascia inclina per l’ipotesi che Majorana, genio universalmente riconosciuto, nel suo viaggio in Germania da Heisemberg si convinse dell’esito tragico della fisica nucleare e decise di scomparire per non condividere la responsabilità di quell’esito. In questo è contrapposto ed infinitamente superiore a Fermi, con cui non ebbe mai un buon rapporto. Per la versione mitica “la morte per acqua” richiama l’Ulisse dantesco, punito per aver superato le colonne d’Ercole della conoscenza. Sciascia lascia intendere che la messa in scena del proprio suicidio in mare è per Majorana l’allusione estrema alla necessità di non superare le colonne d’Ercole della scienza.

Il luogo, che ricordo più distintamente da molti decenni, sta a pagina 50 di questa edizione a proposito della costruzione della bomba atomica, gli scienziati tedeschi del gruppo di Bohr non la costruirono per non darla ad Hitler, il gruppo di Fermi la consegnarono agli USA e furono corresponsabili di Hiroschima: “si comportarono liberamente, da uomini liberi, gli scienziati che per condizioni oggettive non lo erano; si comportarono a schiavi, coloro che invece godevano di una oggettiva condizione di libertà. Furono liberi coloro che non la fecero. Schiavi coloro che la fecero”. Questo passaggio è degno di un epigramma.

