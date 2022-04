Le ragazze della Gea battute dal Pontedera: Lucca ultima chance per la salvezza

GROSSETO – Niente da fare per le ragazze della Gea Basketball Grosseto, sconfitte nettamente 35-65 nella seconda partita dei playout di serie B contro il Basket Femminile Pontedera. Le ragazze di Luca Faragli saranno così costrette a disputare la finale salvezza, a partire dal 22 aprile, contro le Mura Spring Lucca, battute a sorpresa in due incontri dal Fotoamatore Florence.

Contro la formazione pisana Bellocchio e compagne, scese in campo senza Fabiana Nermettini e Myriam Perillo, hanno disputato una buona partita difensiva, costringendo le avversarie a segnare solo ventisei punti nei primi due quarti. Al rientro dagli spogliatoi, però, Pontedera ha firmato un parziale di 25-15 che ha definitivamente chiuso il confronto.

La Gea è mancata però in attacco, con appena dodici punti nel primo tempo. Un po’ meglio a inizio ripresa, ma un bottino comunque sempre troppo basso vista l’importanza della posta in palio. Brava Teresa Vallini, che ha sfiorato la doppia doppia con 9 punti (3/7) e 10 rimbalzi difensivi, ma tutta la squadra ha giocato con il cuore. Dopo due mesi di assenza si è rivista anche Rachele Di Stano, che ha messo a segno anche un canestro alla fine del terzo quarto.

“Abbiamo provato tutte le difese possibili per fermare Pontedera – commenta l’allenatore Luca Faragli – e devo dire che sotto l’aspetto difensivo abbiamo fatto una buona partita, anche se ad un certo punto le ragazze si sono disunite e le pisano hanno preso il largo. Abbiamo tre settimane per preparare la finale salvezza. Ci troveremo davanti Lucca, un quintetto che abbiamo sofferto, per la sua velocità e per il pressing a tutto campo. Ci dovremo adeguare lavorando bene da oggi al 22 aprile”.

Semifinali playout: Lucca-Florence 0-2 (54-60, 49-64), Pontedera-Gea Grosseto 2-0 (71-31, 65-35).

Gea Basketball Grosseto-B.F. Pontedera 35-65

GEA GROSSETO: Bellocchio 7, De Michele 4, Faragli 7, Moscatelli 2, Nunziatini, Federica Simonelli, Vallini 9, Cipolletta, Lambardi, Di Stano. All. Luca Faragli.

B.F. PONTEDERA: Del Pivo 2, Beconcini 2, Bartolini 1, Galiberti, Lorenzini, Garbini 8, Daddi 5, Conti 14, Capodagli 11, Vilardi 9, Puccini 2, Benedetti 11. All. Lorusso.

ARBITRI: Montano di Siena e Collet di Castelnuovo Berardenga.