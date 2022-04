Buona gara senza punti, Follonica Gavorrano sconfitto a Poggibonsi

BAGNO DI GAVORRANO – Niente da fare per il Follonica Gavorrano che esce dalla trasferta di Poggibonsi con una sconfitta per 2-1 nonostante una buona gara. La formazione di Marco Bonura parte in maniera più decisa e il primo possesso palla pericoloso è proprio per il Follonica Gavorrano, con Liurni che entra in area ma la sua azione viene fermata in corner dalla difesa di casa. Al 5′ altra occasione per Coccia che tenta il tiro da fuori area ma la palla termina alta. Ancora Liurni due minuti più tardi riprova la conclusione, con il suo tiro che viene parato da Pacini. Il portiere però non blocca la sfera e permette ancora ai ragazzi di Bonura di rendersi pericolosi con il successivo cross di Grifoni, che non viene intercettato da nessun compagno di squadra e l’azione sfuma.

Al 21′ è ancora Liurni a mettere una bella palla in mezzo, ma Sylla non aggancia per pochi centimetri e la difesa riesce a liberare.

La prima azione casalinga degna di nota arriva al 22′ e vale il gol del vantaggio. È Poggesi il primo ad avventarsi sulla sfera dopo una respinta in area e a battere Ombra per l’1-0.

Il Follonica Gavorrano prova a scuotersi e al 37′ ci prova Bruni dalla distanza a impensierire Pacini, ma il portiere di casa è attento e devia in calcio d’angolo. Tre minuti dopo gol del pareggio: tutto parte da un tiro di Lo Sicco che viene deviato dalla difesa, sugli sviluppi dell’azione palla a Giustarini, che firma l’1-1.

Al 42′ Ombra sventa un’azione pericolosa da parte del Poggibonsi: Barbera si presenta in contropiede di fronte al portiere biancorossoblù, che con un miracolo salva la propria porta e mantiene il punteggio in parità.

Il secondo tempo si apre sulle ali dell’equilibrio, con i primi 10′ che vedono solo un tiro di Sylla che termina fuori senza impensierire il portiere di casa.

Ma al 15′ il Poggibonsi torna in vantaggio: Bellini approfitta di un rinvio sbagliato della difesa biancorossoblù e deposita la palla in rete, riportando in avanti i suoi.

Bella ripartenza di Bruni, che arriva fino al limite dell’area e viene steso prima di entrare nei 16 metri avversari. Liurni si incarica della battuta, ma il suo tiro non è insidioso e il Poggibonsi riparte.

Al 27′ mister Bonura assieme a Mugelli mette dentro anche Barlettani, che rientra in campo dopo il lungo recupero dall’infortunio patito a inizio stagione.

Nel finale ci prova Lo Sicco da fuori area, ma la palla termina alta. Poche occasioni da una parte e dall’altra, ma sono i biancorossoblù che cercano maggiormente il gioco ragionato per arrivare dalle parti di Pacini. Anche nei 5′ di recupero decretati dal signor Renzi è il Follonica Gavorrano a cercare il gol del pareggio con diversi cross in area, ma la difesa di casa libera.

POGGIBONSI: Pacini, Rimondi (1′ st Cecchi), Poggesi, Mazzolli, De Vitis, Borri, Gistri, Barbera, Bellini (29′ st Manfredi), Regoli, Donati (18′ st Motti). A disposizione: Venè, Ballerini, Camilli, Muscas, Renzi, Cioni. All. Calderini.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Coccia (37′ st Gasco), Del Rosso, Grifoni, Liurni, Sylla (15′ st Tiganj), Fremura (27′ st Mugelli), Lo Sicco, Arduini (27′ st Barlettani), Giustarini (32′ st Fontana). A disposizione: Vivoli, Martelli, Dierna, Origlio. All. Bonura.

ARBITRO: Renzi di Pesaro; assistenti Zef e Daljit di Macerata.

RETI: 22′ Poggesi, 40′ Giustarini, 15′ st Bellini.

NOTE: ammoniti: Fremura, Donati, Coccia, Giustarini; recuperi 0+5.