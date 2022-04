5 segreti che devi conoscere per fare funzionare meglio il tuo servizio VPN

Il servizio VPN (Virtual Private Network) è diventato ormai di uso comune per chi naviga online. Gli utenti apprezzano la capacità della rete privata virtuale di garantire la loro privacy e di proteggere i dati sensibili. Va anche detto che l’installazione di una rete VPN per essere veramente efficace e performante, in termini di prestazioni, necessita di alcune accortezze. Vediamo quali sono.

Come funziona il servizio VPN?

Per capire in quale modo rendere performante il servizio, è necessario capire quali sono le sue caratteristiche e poi procedere a scaricare il software VNP . La rete privata virtuale non collega l’IP del tuo device con il server host, ma fa ‘rimbalzare’ il traffico su un server remoto così che la navigazione non possa essere tracciata. Inoltre, tutti i dati trasmessi su questa rete sono crittografati, ovvero resi indecifrabili a terzi ISP compreso (ISP è l’acronimo che indica il provider di Internet).

Questa tecnologia è quindi assolutamente affidabile per garantire la privacy online , attraverso una navigazione anonima e non tracciata. Per renderla anche efficace, ovvero per evitare latenze e rallentamenti, dovrai mettere in atto alcuni facili pratiche. Le vediamo nel prossimo capitolo.

Come aumentare le prestazioni della VPN?

Qui elencate trovi le 5 migliori tecniche per far funzionare il tuo servizio VPN.

Controlla la connessione Internet

Se stai usando la VPN e trovi che la velocità della connessione non è soddisfacente, dovrai eseguire dei test per analizzare la qualità della connessione. Per quanto la rete virtuale privata possa essere la prima indiziata, non è detto che sia la colpevole. Anzi! Ci sono due altri possibili indiziati: un ISP pigro o con problemi di rete e un firewall con impostazioni ‘pesanti’ che rallentano la velocità. La prova empirica è molto semplice, disabilita la VPN e verifica la qualità di connessione: se resta uguale, allora non è la VPN il problema; se cambia prova ricontrollare la configurazione della VPN (vedi sotto).

Modifica le impostazioni

La rete virtuale privata viene installata solitamente in modalità preconfigurata. Le impostazioni standard vanno bene nella maggior parte dei casi, ma un’occhiata (in caso di rallentamenti significativi) non guasta. Per esempio potresti scegliere di disabilitare la VPN quando utilizzi determinati programmi, oppure modificare le priorità del traffico così come sono state assegnate in-app.

Scegli il miglior provider

Prima di scegliere il provider VPN è bene sapere che non tutti sono uguali. Per esempio ci sono provider che puntano sulla velocità massima di connessione, altri che hanno centinaia di server dislocati in tutto il mondo, altri ancora che fanno focus su sicurezza e privacy. In ogni caso, un buon provider è quello che ti offre il miglior rapporto qualità-prezzo in relazione alle tue specifiche esigenze. Perché quindi non accedere a una prova gratuita e valutare sul campo l’effettivo valore?

Cambia server

Certe volte le soluzioni più elementari sono quelli vincenti. Se stai usando una VPN e ti colleghi con server remoto, ricorda che come regola generale più lontano è il server e minore sarà la velocità di connessione. Per migliorare il ping e altre metriche, basta cambiare server e vedere come va.

Passa a una connessione cablata

La connessione Wi-Fi alza notevolmente la latenza. Se ne hai la possibilità passa a una connessione completamente cablata per velocità più elevate.