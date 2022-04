Ultima gara della regular season per i ragazzi della Gea sul campo del Bellaria Cappuccini

GROSSETO – Si chiude domenica a Pontedera la stagione regolare della Gea Basketball Grosseto nel campionato di serie D. I ragazzi di Luca Faragli e Marco Santolamazza saranno impegnati alle 18 sul campo del Bellaria Cappuccini, in una gara valida come recupero della seconda di ritorno. Quaranta minuti che interessano più i pisani, che vincendo possono salire qualche posizione in classifica, che i grossetani, che dopo la prima sconfitta casalinga dell’anno contro lo Studio Arcadia Valdicornia sono certi di non poter andare oltre il quarto posto, che garantisce la bella in casa nei quarti di finale, ma non nella semifinale.

L’importante però, per il momento, non è l’avversario da affrontare nei playoff, ma ritrovare la giusta condizione per affrontare la post season. La Gea ha perso sul campo del San Vincenzo e in casa con Venturina, anche a causa di alcune assenze, che hanno limitato il rendimento, a cominciare da quelle di Jacopo Roberti e Mirko Mari. Contro il Bellaria Cappuccini non ci sarà nemmeno Giovanni Piccoli, uno degli atleti più produttivi della seconda parte di stagione, ma è mentalmente che la squadra deve fare un salto di qualità rispetto alle ultime settimane. Le ultime due sconfitte sono arrivate anche per colpa di un calo di tensione.

“E’ vero che la squadra ultimamente ha accusato delle battute a vuoto – sottolinea il coach Luca Faragli – ma le assenze sono state importanti. Stiamo lavorando per ritrovare concentrazione e migliori percentuali al tiro. I ragazzi devono capire che è il momento di stringere i denti e dare il massimo se si vuole veramente provare a tornare ai vertici regionali”.

Ancora assente Nicolas Battaglini, che sta comunque riprendendo. La rosa sarà corta, ma non essendo prioritario il risultato si giocherà per trovare nuovi meccanismi e fiducia nei propri mezzi.

I convocati: Bambini, Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Neri, Scurti, Romboli, Mazzei, Baccheschi.