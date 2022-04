Non risponde al telefono e un amico lo va a cercare: trovato morto a 46 anni

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 2 aprile 2022" su Spreaker.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Non rispondeva al telefono, un amico è andato a cercarlo e l'ha trovato ormai senza vita.

Un uomo di 46 anni è morto questa mattina a Castiglione della Pescaia. L'uomo era tornato a vivere in paese dove viveva ancora la famiglia d'origine.

Stamani non rispondeva al telefono e un amico è andato a cercarlo in un pezzo di terra in campagna, dove c'era anche un piccolo annesso per gli attrezzi. Purtroppo però l'uomo era già morto. Inutili i soccorsi.

Sconvolta la comunità di Castiglione della Pescaia «Era un bel ragazzo, sportivo, lavoratore; una tragedia enorme».