La scuola scende in piazza per la pace: «Partecipate numerosi»

CINIGIANO – I bambini, i ragazzi e tutto il personale dell’istituto comprensivo di Civitella Paganico manifestano a sostegno delle vittime della guerra in Ucraina. Un messaggio di pace e un no forte e chiaro contro l’invasione russa, che si alzerà domani, 3 marzo, in occasione di una marcia della pace, organizzata dall’istituto stesso, di cui fanno parte le scuole dei comuni di Civitella Paganico, Cinigiano e Campagnatico.

L’istituto, peraltro, ha subito dimostrato grande sensibilità verso l’Ucraina, ha aderito all’iniziativa promossa dalla Diocesi di Grosseto in favore dei profughi, con una raccolta di prodotti l’igiene personale, prodotti per l’infanzia, generi alimentari e medicinali da banco. La settimana scorsa, inoltre, la scuola primaria di Paganico ha accolto le prime due alunne ucraine.

La marcia per la pace è aperta a tutti, alle famiglie, ai cittadini, a chiunque voglia far sentire la propria voce in questo momento drammatico.

L’invito della scuola è dunque rivolto alla comunità, affinché l’iniziativa non sia solo un momento di riflessione e di aggregazione, ma costituisca la base su cui costruire il futuro delle nuove generazioni.

Per chi volesse partecipare, l’appuntamento è alle 10, a Cinigiano, di fronte al Palazzo comunale. Da lì, la marcia si snoderà lungo la strada provinciale 7 “Cinigianese” fino a Monticello Amiata.