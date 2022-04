Circolo Pattinatori in casa della penultima Correggio con un occhio al sesto posto

GROSSETO – Il calendario della serie A1 di hockey pista dà la possibilità al Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto di fare un altro passo avanti nella classifica generale. I biancorossi di Federico Paghi, dopo l’esaltante vittoria di mercoledì scorso in casa contro la corazzata Sarzana, vanno a far visita domenica alle 18 al Bidielle Correggio, formazione che occupa la penultima posizione con 15 punti. Per Saavedra e compagni non sarà certo una passeggiata ma il successo contro i liguri, che ha garantito l’ottava posizione, può essere un trampolino di lancio importante per un finale di stagione spumeggiante. La formazione emiliana ha recuperato il portiere Errico e viene da una vittoria, ma l’Edilfox ha il dovere di provare a mettere in tasca altri due punti, alla vigilia del match che deciderà praticamente le posizioni che vanno dal sesto al nono posto: i grossetani mercoledì recupereranno la gara del 23° turno sul campo del Why Sport Valdagno, che attualmente vanta quattro punti in più dei maremmani.

“Siamo contenti del cammino fatto fino a questo momento – sottolinea il presidente Stefano Osti – visto che abbiamo centrato tutti i traguardi che ci eravamo prefissi: la qualificazione per le finali di Coppa Italia, la salvezza e l’accesso ai play-off. Certo un piazzamento tra il settimo e l’ottavo posto sarebbe una gran cosa, ma siamo contenti del nostro campionato. Abbiamo fatto un piccolo grande passo avanti rispetto allo scorso anno. Il sesto posto? È difficile ma se giochiamo come contro il Sarzana, possiamo anche conquistarlo. L’importante sarà vincere a Correggio e non perdere a Valdagno, per giocarci tutte le nostre chances nell’ultima partita della regular season contro la corazzata Forte dei Marmi”.

Mister Paghi ha la squadra al completo, con Mario Rodriguez in forma smagliante e un Alessandro Franchi sempre più importante nell’economia della squadra: è arrivato tra l’altro a venti reti.

I convocati: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, Paghi, Franchi, Cabella, Biancucci.

Il programma della 25a giornata: Why Sport Valdagno-Tierre Chimica Montebello, Galileo Follonica-Telea Medical Sandrigo, Gds Forte dei Marmi-Hp Matera, Gamma Innovation Sarzana-Engas Vercelli, Amatori Wasken Lodi-Ubroker Bassano; Gsh Trissino-Teamservicecar Monza, Bidielle Correggio-Edilfox Grosseto.

La classifica: Trissino 58; Lodi 53; Forte dei Marmi 49; Follonica 47*; Bassano 44; Valdagno 37*; Sarzana 35; Vercelli 33; Grosseto 33*; Montebello 29*; Sandrigo 26; Monza 19; Correggio 15; Matera 0.

*Una gara in meno.

Marcatori: Mendez Ortiz (Lodi) 49; Cocco (Trissino) 37; Malagoli (Trissino) 34.