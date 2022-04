Capalbio, secondo incontro con i produttori: «Raccolte proposte su cui lavorare»

CAPALBIO – È stato un incontro partecipato e proficuo, quello che si è tenuto ieri, venerdì 1° aprile, nella sala del cinema di Borgo Carige e che ha visto la giunta Chelini dialogare con i produttori e i somministratori di olio e vino del territorio per instaurare un patto strategico di territorio che risalti le varie attività produttive, commerciali e turistiche.

“Dal confronto, molto partecipato – dichiara Federico Bordo, assessore all’Agricoltura –, è emersa la volontà di tutti i soggetti coinvolti di favorire lo sviluppo economico del territorio attraverso una forte collaborazione. Abbiamo ricevuto molte proposte, sulle quali ci concentreremo, come amministrazione comunale, per trovare il modo migliore per svilupparle e realizzarle: il nostro obiettivo è lavorare insieme, affinché le nostre imprese, di qualsiasi settore, possano crescere e trovare maggiore visibilità accanto a quelle più affermate”.

Ancora un tassello, quindi, nel progetto pensato per valorizzare le realtà e le produzioni locali mettendole in rete con le altre categorie di imprese.

“Abbiamo fatto un altro passo in avanti significativo – aggiunge Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – per la crescita del territorio. Dobbiamo mantenere uno stretto dialogo con le realtà imprenditoriali e commerciali dell’area per valorizzare tutte le eccellenze nostrane, consapevoli delle difficoltà che questi due anni di pandemia hanno recato al mondo produttivo”.

