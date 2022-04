Accolto il reclamo dell’Atlante Grosseto, vittoria a tavolino e terzo posto in graduatoria

GROSSETO – Reclamo accolto dal giudice sportivo quello che l’Atlante Grosseto aveva inviato in merito alla partita disputata contro il Fabbrica di Roma, persa sul campo per 5-3 e adesso commutata in un 6-0 a tavolino per i biancorossi. La motivazione della sentenza era che la società laziale aveva schierato un calciatore tesserato dopo che il tesseramento era già chiuso e pertanto vittoria per il Grosseto che con questi tre punti sale in classifica a quota 26, in terza posizione a pari merito con il Pomezia. Con quattro partite al termine della regular-season, gli obiettivi dei grossetani guardano quindi al raggiungimento di un posto nei play-off.

Pausa di campionato intanto per la serie B del calcio a 5, ma gran lavoro in casa maremmana. “Stiamo riprendendo – ha commentato il tecnico Alessandro Izzo – ma non è mai facile gestire pause lunghe, ho concesso ai ragazzi un po’ di riposo e agli stranieri di andare ad abbracciare i propri cari nei loro paesi, siamo tornati al completo da ieri. Ci prepareremo al meglio al meglio per la sfida con gli Hornets. Siamo in piena zona play-off e faremo di tutto per arrivare tra le prime cinque, abbiamo un calendario difficile ma sarà complicato anche per gli avversari affrontare l’Atlante, mancato quattro finali.