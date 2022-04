Tuttoweekend in Maremma: cosa fare nel fine settimana? Ecco la guida agli eventi in provincia di Grosseto

GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma. Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

FOLLONICA

FINO A 3-4-2022 – Torna Piazze d’Europa: il mercato europeo arriva in Maremma

FINO A 10-4-2022 – Torna a Follonica l’appuntamento con la foto d’autore: mostra al Casello idraulico

FINO A 18-4-2022 – “Primavera della Cultura”: in biblioteca un mese di iniziative e laboratori per bambini. IL PROGRAMMA

FINO A 22-5-2022 – Escursioni nel Parco delle Colline metallifere: ecco il calendario

GAVORRANO

FINO A 8-4-2022 – L’opera di Matteo di Giovanni sull’altare della chiesa di Gavorrano. E sarà presentato il libro dedicato all’artista

GROSSETO

FINO A 10-4-2022 – I giganti della preistoria: a Grosseto arrivano i dinosauri con la mostra più grande d’Italia

FINO A 3-4-2022 – Le “Miniere di Maremma” in mostra alle Clarisse: ecco quando

2-4-2022 – Martina Maggi – Moà in concerto al Khorakhanè

3-4-2022 – Solidarietà in fiore: in centro l’iniziativa per sostenere il Cisom

FINO A 3-4-2022 – A Grosseto arriva la prima Sagra del tartufo: weekend all’insegna del gusto

FINO A 3-4-2022 – “Full Time”: il film premiato a Venezia arriva al Cinema Stella

FINO A 5-4-2022 – A Grosseto torna, in doppio appuntamento, il teatro amatoriale con Cicaloni e la sua Tantiamanti

FINO A 10-4-2022 – Estro di scatti e pennelli: a Grosseto la mostra di Franco Giomini e Anna Nigro Romolo

FINO A 17-4-2022 – Alle Clarisse arriva il “Codex Eroticus” di Adrian Peter: una galleria coloratissima di assurdità umane

FINO A 25-4-2022 – A Grosseto la mostra su Armida Barelli, che il 30 aprile sarà proclamata beata

MASSA MARITTIMA

2-4-2022 – Vuoi scoprire il tuo potenziale narrativo? In biblioteca arriva il workshop di scrittura creativa

2-4-2022 – Le donne tessitrici di pace: incontro in biblioteca «oltre l’8 marzo»

FINO A 3-4-2022 – Giornate europee dei mestieri d’arte: cosi gratuiti e visite alle botteghe

FINO A 21-4-2022 – “Contrappunto”: la mostra di Bruno di Blasi alla Galleria Spaziografico

FINO A 26-4-2022 – Apre i battenti il 18 marzo la mostra “Arte e giornalismo”

FINO A 30-5-2022 – Sant’Anna Next Generation: al via i nuovi laboratori per bambini

MONTE ARGENTARIO

FINO A 29-5-2022 – Esplorazioni e assaggi con Magnalonga Terramare e Pepper Maremma

SEMPRONIANO

3-4-2022 – Fra storia e natura, nuova escursione dell’Associazione Ippogrifo