Tromba d’aria improvvisa: il traliccio cade sulla strada

SCARLINO SCALO – Una tromba d’aria improvvisa poco dopo le 19, ha causato il crollo del traliccio della pompa della Beccanina, sulla strada provinciale che attraversa Scarlino Scalo

La strada è momentaneamente chiusa: sul posto i vigili del fuoco e la Polizia municipale.

E oggi dalla Regione Toscana era stata lanciata un’allerta meteo per la giornata di domani anche con precipitazioni nevose previste in montagna e temperature già in tutta la Regione.

Qui trovate le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, per le prossime ore e per i prossimi giorni: LINK

(in aggiornamento)