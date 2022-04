Settima gara di ritorno, trasferta a Monterosi per le giovanili del Grifone

ROSELLE – Settima di ritorno per gli Under 17 e gli Under 15 biancorossi pronti a contendersi la posta in palio sul campo del Monterosi Tuscia dopo il turno di stop di campionato.

Il team di mister Angeli scenderà in campo sabato alle 15 mentre quello di mister Shaba giocherà domenica mattina alle 11; per entrambi il rettangolo verde è quello del Marcello Martoni a Monterosi. Queste le terne arbitrali: Spampinato di Ciampino, Grasso di Roma 1 e Santostefano di Viterbo e Burattini di Roma1, Cardellini di Roma2 e Ferruzzi di Albano Laziale.

Turno di riposo per gli Under 16 che domenica 10 aprile disputeranno l’ultima di campionato contro l’Aquila Montevarchi.

Il programma:

Under 17: Monterosi Tuscia-Us Grosseto (7a di ritorno) sabato ore 15

Under 15: Monterosi Tuscia-Us Grosseto (7a di ritorno) domenica ore 11