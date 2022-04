Pozzo Valsecchi sarà restaurato: «Importante intervento di Eni per la salvaguardia del castello»

GAVORRANO – Con una lettera inviata il 30 marzo Eni Rewind, proprietaria del castello ligneo del Pozzo minerario di Valsecchi, ha informato il Comune di Gavorrano e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo, che sono già avviati i lavori per il restauro e la salvaguardia di questa importante testimonianza di archeologia industriale e mineraria.

Una notizia accolta con soddisfazione dal Comune e dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

“È senza dubbio una notizia positiva – commentano il sindaco Andrea Biondi e la presidente del Parco Lidia Bai – che dimostra la sensibilità e disponibilità di Eni Rewind ad accogliere le istanze delle istituzioni locali confermando un quadro di importante collaborazione”.

“La volontà del Comune di Gavorrano e del Parco, che ricordiamo fa parte della rete mondiale dei geoparchi Unesco, è sempre quella di recuperare e valorizzare l’enorme patrimonio minerario, per non disperdere la sua storia e promuovere il territorio ai fini turistici. Obiettivi sempre presenti nella nostra azione e portati avanti ogni giorno con rigore e conoscenza della nostra realtà archeologica e mineraria”.

“Queste azioni – concludono Biondi e Bai – si svolgono peraltro in un contesto di grande complessità che è quello degli interventi di bonifica in corso, della messa in sicurezza, delle risorse necessarie per la gestione dei siti”.

