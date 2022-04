La birreria incontra l’erboristeria: Wooden beer e Menta & Rosmarino lanciano le tisane al luppolo

GROSSETO – Forse non tutti sanno che il luppolo non è semplicemente l’ingrediente principe della birra, o almeno non è solo quello, poiché dalla notte dei tempi questa pianta è conosciuta anche per i suoi effetti benefici distensivi e rilassanti. Da qui nasce l’idea di Alessio Bargagli, titolare di Wooden Beer Shop, il regno della birra artigianale in via dell’Unione a Grosseto, di lanciare due tisane al luppolo, frutto della collaborazione con l’erboristeria Menta & Rosmarino di Serena Remi.

Le tisane possono essere acquistate in birreria e assaporate comodamente a casa propria, oppure ordinate on line sul sito Woodenbeershop.it dove sono tra l’altro presenti tantissimi altri prodotti: una selezione di oltre 100 etichette di birre artigianali provenienti da 5 nazioni europee del mondo brassicolo, la birra artigianale italiana senza glutine e la prima birra a marchio Wooden.

“L’idea di creare delle tisane dai luppoli utilizzati per la birra è nata quasi per gioco – dice Alessio Bargagli -, ne abbiamo parlato con Serena e lei ha creato due infusi originali e buoni! Gli ingredienti degli infusi seguono le caratteristiche dei luppoli: uno, Saaz, utilizzato solitamente per le birre più speziate, l’altro, Amarillo, per birre più profumate e con sentori floreali”.

Le due tisane al luppolo firmate Wooden Beer e Menta & Rosmarino si chiamano proprio Amarillo e Saaz. La prima contiene del luppolo in fiore e in foglie, abbinato con l’arancio dolce, cartamo in fiore, rosa canina, mela, karkadè, fiori di arancio ed è caratterizzata da un intenso profumo di agrumi con il retrogusto amaro tipico del luppolo. La seconda contiene luppolo in fiore e in foglie, mela, karkadè, cannella, roibos in rametti ed estratto naturale di vaniglia. Si tratta di un infuso delicatamente speziato con un ottimo bilanciamento tra il dolce della cannella e il retrogusto amaro del luppolo.

Ma come si preparano? “In una tazza contenente due cucchiaini di erbe, versare circa 200ml di acqua portata ad ebollizione – spiega Serena Remi – quindi lasciare in infusione da 4 fino ad un massimo di 6 minuti, dopodiché filtrare. Si può consumare sia calda che a temperatura ambiente. Il luppolo aiuta a rilassarsi, pertanto questa tisana è ideale quando si rientra a casa dopo una giornata faticosa”.

E allora non ci resta che augurarvi buona bevuta e …buon relax!

Wooden Beer Shop si trova a Grosseto in via dell’Unione 11. Oltre ad una vasta selezione di birre artigianali provenienti dall’Europa fornisce birra alla spina con rotazione continua tra i principali produttori artigianali italiani, da abbinare a taglieri di salumi e formaggi a chilometro zero.

L’erboristeria Menta & Rosmarino è in via Calabria 21, angolo via Emilia, a Grosseto.