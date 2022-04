CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si sono aperte oggi a Castiglione della Pescaia le Giornate Europee dello Sport, un ricco programma di eventi, circa cento iniziative da aprile ad ottobre, che animeranno la primavera, l’estate e l’autunno della Piccola Svizzera.

Ad inaugurare la kermesse che mette insieme tante appuntamenti diversi tra loro la sindaca Elena Nappi, la consigliere con delega allo sport Isabelle Mariani e il presidente della Regione Eugenio Giani, arrivato in Maremma per mettere in evidenza l’importanza di manifestazioni come questa non solo a livello locale ma per tutta la Toscana.

Durante la cerimonia inaugurale è stata conferita ufficialmente la cittadinanza onoraria a Irio Tommasini, imprenditore del settore della bicicletta e riferimento per tanti sportivi e appassionati delle due ruote.

Ad accompagnare la cerimonia la Filarmonica Città di Grosseto che ha suonato per l’occasione anche Maremma Amara.