Derby Grosseto Siena: in campo misure straordinarie di sicurezza. Eccole: dall’acquisto dei biglietti a dove parcheggiare

GROSSETO – Ieri in Questura si è tenuta la riunione del Gruppo operativo di sicurezza (Gos) a cui è demandato il coordinamento di tutte le attività di Ordine e Sicurezza Pubblica per le manifestazioni calcistiche. L’occasione è stata quella di definire le misure organizzative da adottare in previsione del derby Grosseto – Siena in programma domenica 3 aprile alle ore 14.30 presso lo stadio “Zecchini”.

«In effetti, tra le due formazioni calcistiche si sono verificate in passato situazioni di criticità sfociate in incidenti tra i tifosi avvenuti anche recentemente quando le due tifoserie si sono contrapposte in campionati di pari categoria» affermano dalla Questura di Grosseto.

«Solo per ricordare alcuni episodi si segnala l’incontro del novembre 2010, quando otto giovani ultras grossetani, provocarono danneggiamenti nei pressi dello stadio di Siena per i quali gli stessi, vennero denunciati e sottoposti al provvedimento di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (D.A.Spo), mentre nell’aprile 2011, durante l’incontro di ritorno, un ultras della squadra del Grosseto venne tratto in arresto per reati di resistenza e violenza a P.U. ed altri tre tifosi vennero denunciati per accensione di artifizi pirotecnici e violazione del provvedimento di D.A.Spo. Infine, nel febbraio scorso, un ragazzo di Grosseto di 16 anni , nel corso di una trasferta a Siena della “categoria allievi”, venne colpito con un pugno da un tifoso senese presente in tribuna».

«La particolare valenza sportiva assunta dalla partita di domenica prossima, richiamerà certamente una massiccia presenza di tifosi e ciò ha richiesto, l’assunzione di adeguate e rafforzate misure di ordine pubblico affinché l’incontro possa svolgersi senza criticità fra le due tifoserie, riducendo al minimo i disagi per i residenti» prosegue la nota della Questura.

Alla riunione del Gos, tenutasi ieri in Questura, presieduta dal dirigente della Polizia amministrativa, per la rilevanza dell’evento, ha richiesto la convocazione, oltre ai rappresentanti del Grosseto calcio (delegato alla gestione dell’evento e supporter liasion officer) anche di funzionari della Questura, della Polizia stradale e della ferroviaria, dirigenti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, medici del 118, funzionari del Comune di Grosseto e della Polizia municipale.

Considerato quanto emerso durate la riunione il Gos, di intesa con l’Osservatorio delle manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno, ha deciso di predisporre specifiche misure per il ticketing, la cui vendita sarà attivata sul circuito online CiaoTickets.

La criticità dell’incontro sportivo ha richiesto la limitazione della vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Siena nel solo settore ospiti. Pertanto, i biglietti saranno acquistabili soltanto on line, e non oltre le ore 19.00 di sabato. In base a queste limitazioni si consiglia, a chi non è in possesso di biglietto, di non organizzare partenze per questo capoluogo, poiché, non verrà consentito l’accesso allo stadio a chi risulterà sprovvisto di tagliando.

Per la partita in programma domenica è stata anche stabilita l’implementazione del numero degli stewards che, sotto la supervisione delle forze di polizia, controlleranno i tifosi ai cancelli per evitare l’introduzione di striscioni che possano riportare a messaggi politici, offensivi, discriminatori comunque non attinenti alla realtà sportiva, nonché di fumogeni.

I tifosi del Siena, previsti in oltre 200, avranno a disposizione via Caravaggio per parcheggiare i propri mezzi e potranno raggiungere il settore ospiti a loro assegnato (curva sud), attraverso un sistema di prefiltraggio e filtraggio, percorrendo via Fattori.

Si ricorda che i cancelli dello stadio “Zecchini” saranno aperti per tutti dalle ore 13.30 e che per assistere agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto dal primo aprile occorrono il Green Pass base e la mascherina Ffp2.

Sono stati stabiliti divieti di sosta e interdizioni alla circolazione nella zona adiacente allo Stadio – compresa tra via Caravaggio, via Aldi, via Fattori, piazzale Bearzot, via Tarquinia, via Vetulonia e piazzale Donatello – che entreranno in vigore tre ore prima dell’inizio della partita e dureranno fino al ripristino delle normali condizioni della circolazione veicolare e pedonale.

Agli esercizi pubblici nelle vicinanze dello stadio sarà inoltre vietata, a partire da un’ora e mezzo prima dell’inizio della partita e fino ad un’ora dopo, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche e di altro genere contenute in recipienti di vetro o metallo. Le stesse potranno essere consumate esclusivamente utilizzando, previa mescita, bicchieri di carta o plastica leggera.

La polizia ferroviaria è stata allertata per l’arrivo di eventuali tifosi senesi che raggiungeranno Grosseto in treno o con i bus sostitutivi, mentre agenti della polizia stradale pattuglieranno la Statale 223 Senese e le stazioni di servizio per accompagnare i tifosi senesi lungo un percorso “dedicato” e adeguatamente vigilato con il concorso di tutte le Forze di Polizia impegnate nella gestione dell’evento.