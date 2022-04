Coronavirus: fine emergenza. Dall’inizio in Maremma 50mila contagi e 355 morti

GROSSETO - Da oggi l'Italia non è più in stato di emergenza dovuta al coronavirus. Dopo 26 mesi dall'inizio dell'emergenza, il decreto del Governo fu firmato il 31 gennaio del 2020, finisce così uno dei periodi più difficili della storia recente del nostro Paese. Da oggi quindi inizia il primo vero allentamento delle restrizioni con un graduale addio al green pass per arrivare poi, tra un mese, dal primo maggio, all’abbandono totale della certificazione verde e delle mascherine al chiuso.

La pandemia in questi due anni è stata affrontata con misure straordinarie e per questo è stato necessario istituire lo stato di emergenza. Adesso, come ha spiegato anche il ministro della Salute Roberto Speranza, la pandemia e il virus non scompaiono ma saranno affrontati con misure e strumenti ordinari. Certo in questo periodo durato più di due anni, soprattutto nelle seconda parte, ha giocato un ruolo fondamentale la campagna vaccinale.

Ma che cosa è successo dal gennaio 2020 ad oggi in provincia di Grosseto? Qual è la dura eredità che ci lascia il Covid? Proviamo a rispondere con i dati ufficiali diffusi dalla Regione Toscana e aggiornati al 31 marzo 2022, ultimo giorno di emergenza per l'Italia.

Mentre in Italia il primo caso di coronovirus è stato registrato il 21 febbraio, in provincia di Grosseto il primo paziente positivo al virus è stato riscontrato il 4 marzo. Da allora ad oggi il virus in Maremma ha provocato 355 morti. In totale i positivi al coronavirus sono stati 50.989. Questa significa che circa un maremmano su quattro ha avuto il virus. Un dato approssimato che sicuramente non è preciso perché nei quasi 51mila positivi registrati in provincia di Grosseto ci sono anche i casi di reinfezione, cioè tutte le persone che hanno preso il virus più di una volta.

Guardando il dato regionale in Toscana sono stati poco meno di un milione i positivi al virus in questi due anni: per la precisione i casi di Coronavirus sono 984.384. I morti per Covid in Toscana sono 9.496. Tra le dieci province toscane Grosseto è quella con il tasso di mortalità (cioè il rapporto tra numero di deceduti epopolazione residente) più basso con un indice di 163. In Italia il dato aggiornato a ieri sono 14.642.354 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre i morti sono ad oggi 159.383.

-

Il grafico - Nel grafico trovate l'andamento dei nuovi positivi settimanali da ottobre 2021 ad oggi (marzo 2022). I dai sono quelli diffusi dall'Asl Toscana sud est e sono stati elaborati dalla redazione IlGiunco.net.

-

Ma cosa cambia da oggi? Ecco le nuove regole in vigore da oggi: Oggi finisce l’emergenza – Green pass, quarantene e mascherine: cosa cambia da domani

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie de IlGiunco.net iscriviti gratis alla nostra newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella postale alle 19. Basta cliccare QUI