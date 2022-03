GROSSETO – Ancora pioggia in provincia di Grosseto. L’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia ha portato precipitazioni da ieri anche in Maremma.

Secondo le previsioni, fino a stasera è attesa nuova pioggia su tutta la provincia anche con fenomeni intensi. La situazione dovrebbe migliore a partire da domani mattina, ma dopo una tregua con cielo poco nuvoloso, nella giornata di sabato potrebbe verificarsi nuove precipitazioni.

Per il fine settimana tornerà anche il freddo: è atteso anche un altro brusco calo delle temperature, molto al di sotto della media stagionale. Per le minime il termometro arriverà a segnare anche 8 gradi, mentre le massime si stabilizzeranno intorno ai 13 gradi.

Qui trovate le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, per le prossime ore e per i prossimi giorni: LINK

