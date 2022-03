Pesca e marine litter: lo studio di Legambiente sull’impatto dei rifiuti nella filiera ittica

GROSSETO – “Pesca e marine litter”, l’impatto dei rifiuti marini sulla filiera, priorità e proposte a partire dai primi dati del monitoraggio Common in Maremma. Il convegno si terrà nella sala delle Colonne del Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43, a Grosseto, venerdì 1 aprile a partire dalle 9.30.

Promosso nell’ambito del progetto Eni Cbcmed “Common – Coastal management and Monitoring Network”, l’incontro, organizzato da Legambiente e Università di Siena, sarà occasione di approfondimento e confronto sulle problematiche legate ai rifiuti marini e ai loro effetti sugli ecosistemi costieri a partire dalle recenti novità normative e dai monitoraggi effettuati nell’ambito del progetto, dal Dipartimento di Scienze delle fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena nell’area Toscana.

Durante il workshop verranno presentati i primi dati sulla concentrazione di rifiuti rinvenuti durante i monitoraggi effettuati sulle nostre coste e le analisi effettuate su specie ittiche campione da parte dell’Università di Siena. Sarà inoltre un’occasione per rafforzare il legame con progetti e iniziative che hanno coinvolto il territorio maremmano per sostenere la sostenibilità della pesca e della sua filiera.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming tramite il link: https://www.youtube.com/channel/UC_37-CjVN9zJoZBuNW1W71A